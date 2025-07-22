Минобороны сообщило о трех сбитых над Самарской областью БПЛА

Минувшей ночью над Самарской областью уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о попытке вражеских беспилотников атаковать одно из промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских БПЛА: