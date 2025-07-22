Минобороны сообщило о трех сбитых над Самарской областью БПЛА

Минувшей ночью над Самарской областью уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о попытке вражеских беспилотников атаковать одно из промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет.
Всего в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских БПЛА:
- девять – над территорией Брянской области;
- семь – над территорией Ростовской области;
- шесть – над территорией Калужской области;
- три – над территорией Самарской области;
- три – над территорией Московского региона;
- три – над территорией Тульской области;
- два – над территорией Белгородской области;
- один – над территорией Курской области;
- один – над акваторией Черного моря.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.