Региональным дилером Volvo стала ГК "Самара-Авто"

Новым партнером шведского автомобильного концерна Volvo в Самарской области стала группа компаний "Самара-Авто", об этом было объявлено 12 марта в ходе совместной пресс-конференции руководства бренда и дилерской компании.

Президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен представил планы по развитию бренда в нашем регионе и подчеркнул, что с новым самарским дилером у компании Volvo открываются хорошие перспективы на региональном рынке.

"Сегодня Volvo обладает самым сильным модельным рядом за всю историю компании, - сказал он. - Я уверен, что наша совместная работа с опытной командой "Самара-Авто" положительно повлияет на укрепление позиций Volvo в регионе и позволит нам продавать в Самаре как минимум 150 автомобилей в год".

Дилерский договор с самарской компанией был подписан в конце декабря 2018 года. Реализация и обслуживание автомобилей осуществляются в дилерском центре "Вольво Кар Самара" на Московском шоссе, 264. Как сообщил директор группы компаний "Самара-Авто" Александр Михайлов, уже этой весной начнется строительство нового дилерского центра, он будет расположен по прежнему адресу на Московском шоссе, но в соседнем здании.

"Автомобили Volvo сильно изменились за последние годы и сегодня составляют серьезную конкуренцию в премиальном сегменте. С учетом успешного развития марки Volvo в России и высокого потенциала бренда было решено инвестировать в строительство полноформатного дилерского центра", - сказал Александр Михайлов.

Пространство площадью более 1 тыс. кв. м будет полностью соответствовать концепции Volvo Retail Experience (VRE). Большой шоу-рум позволит представить весь модельный ряд шведского автомобильного бренда, а новая сервисная зона сможет предоставлять полный комплекс услуг в соответствии со стандартами бренда. Клиентам будет доступно сервисное обслуживание по программе "Персональный сервис Volvo", в их распоряжении появиятся комфортная зона ожидания, а также просторный паркинг. В обновленном виде дилерский центр заработает уже этим летом.

Сегодня сеть "Вольво Карс" в России состоит из 36 дилерских центров в 20 городах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-февраль 2019 года продажи автомобилей Volvo в России составили 788 единиц (+12% к аналогичному периоду прошлого года). Дилерский центр в Самаре до конца года планирует реализовать порядка 70 автомобилей, а в 2020 году объем продаж возрастет до 200 машин.

Сегодня Volvo активно меняет свою глобальную стратегию и становится одним из самых динамично развивающихся автобрендов в мире. Неизменным остается стремление делать свои автомобили максимально безопасными для всех - водителей, пассажиров и пешеходов.

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