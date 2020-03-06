Лукерья Ильяшенко рассказала самарцам про "Очень женские истории"

С 5 марта в широкий прокат вышел сборник киноновелл "Очень женские истории". В Самаре первые зрители смогли посмотреть фильм уже 2 марта в кинотеатре "Киномакс" в молле АВРОРА. Презентовать "Очень женские истории" в Самару приехала одна из главных героинь фильма — актриса Лукерья Ильяшенко. Перед показом она пообщалась с журналистами и рассказала, почему она никогда не смогла бы быть любовницей, как удержать рядом с собой мужчину и почему всем необходимо посмотреть фильм "Очень женские истории".

Фильм "Очень женские истории" состоит из пяти киноновелл, рассказывающих несвязанные друг с другом истории женщин разной судьбы в различных ситуациях. Здесь они сталкиваются с предательством, изменами, грузом ответственности, пресыщенностью, скукой и непониманием. В фильме снялись главные актрисы современного отечественного кинематографа Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко.

На предпремьеру в Самару представлять фильм приехала Лукерья Ильяшенко. Она снялась во второй киноновелле "Уроки рисования" и сыграла молодую любовницу, которая уводит у героини Любови Толкалиной мужа. Одним из первых вопросов, который задали журналисты Лукерье был: "Доводилось ли вам в реальной жизни быть любовницей?".

"Каждая женщина когда-нибудь побывала в роли любовницы. — ответила Лукерья. — У меня когда-то очень давно тоже такое было, но со мной вот какая проблема — я оказалась очень злой и дикой собственницей, и быть мудрой женщиной у меня не получилось. Я не могу быть ничьей любовницей. Мне абсолютно точно необходимо обладать человеком. Моя реальная история ограничилась одной-двумя встречами, потому что потом я поняла, что я так не могу. Но, когда сейчас я говорила про мудрость, то имела ввиду, что взрослая женщина, которая понимает, что у ее любимого мужчины появилась какая-то любовница — она, наверное, должна вести себя так, как героиня Любови Толкалиной в фильме. Но, примеряя такое поведение на себя, я понимаю, что я бы так не смогла".

Еще Лукерья дала совет девушкам, как вести себя с мужчинами: "У меня есть мнение о том, что в отношениях не надо стараться — чем хуже ты с ним, тем лучше. Пока мужчина понимает, что между вами есть дистанция, пока он где-то на абстрактной тумбе — он рядом. У тебя есть свои интересы, у тебя есть свое мнение, свои какие-то ценности и они не обязательно пересекаются с его ценностями. Пока он чувствует это напряжение — он рядом. Как только он понимает, что она ему простит любовницу, отсутствие секса, вот это все, то мужчина уходит сразу "налево". Поэтому я считаю, что мужчину нужно держать на дистанции и не стараться слишком сильно".

Фильм "Очень женские истории" не столько пытается развлечь зрителей, сколько старается раскрыть сложные переживания женщин, знакомые практически каждой.

"Это про современных женщин — про нас. Мы живем в очень тяжелое время для женщин, потому что наступает эпоха женской эмансипации и феминизма, но мы еще не совсем выросли из патриархального уклада. В нас еще сидят все эти мамы и бабушки, которые говорят, что главное это выйти замуж. Мы с одной стороны хотим быть карьеристками, быть успешными самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы нас любили не только за то, что ты чья-то жена или чья-то мать, а за то, что я это личность. А с другой стороны нам хочется, чтобы у нас был мужчина, который дарил цветы, открывал дверь, содержал ребенка, дарил бриллианты. И тут наблюдается когнитивный диссонанс. И хочется себе и всем остальным сказать — ты определись, либо одно либо другое." — рассказала Лукерья Ильяшенко про новый фильм и о сложных проблемах, которые в нем затрагиваются.

Фильм "Очень женские истории" уже можно посмотреть в кинотеатре "Киномакс" в молле АВРОРА с 5 марта. Билеты удобно купить онлайн на сайте kinomax.ru.