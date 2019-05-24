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Суд продлил арест полковнику Дмитрию Сазонову на два месяца

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 мая, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 25 июля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, Сазонов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 г. при получении денег. По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получал взятки по 100 тыс. руб. (а всего 400 тыс. руб.) за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная оплата в 100 тыс. руб. обеспечивала "бесперебойное" покровительство частной охранной организации, которая была близка к ОПГ "Законовские".

Мерой пресечения Дмитрию Сазонову избрали содержание под стражей, которая продлевалась судом.

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