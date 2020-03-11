16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двое мужчин ограбили АЗС в пос. Старосемейкино В Самаре охотника, поймавшего в капкан лисицу, оштрафовали на тысячу рублей В Самарской области пропал уроженец Пугачева Ранее судимого жителя Кинеля подозревают в краже денег с чужой банковской карты Жительницу Жигулевска подозревают в краже денег у подруги

Преступления Происшествия

Двое мужчин ограбили АЗС в пос. Старосемейкино

КРАСНЫЙ ЯР. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в пос. Старосемейкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам сотрудницы АЗС, двое неизвестных в масках и перчатках ворвались в помещение. У одного из налетчиков была монтировка. Они забрали из кассового аппарата более 25 тыс. рублей.

Одного из подозреваемых — 41-летнего жителя пгт Новосемейкино задержали недалеко от железнодорожной станции сотрудники вневедомственной охраны. Он уже имеет судимость за разбой.

Второго подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД, когда 58-летний мужчина ехал на автомобиле с приятелем. По данным полиции, он ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5