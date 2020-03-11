Двое мужчин ограбили АЗС в пос. Старосемейкино

В Красноярском районе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в пос. Старосемейкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам сотрудницы АЗС, двое неизвестных в масках и перчатках ворвались в помещение. У одного из налетчиков была монтировка. Они забрали из кассового аппарата более 25 тыс. рублей.

Одного из подозреваемых — 41-летнего жителя пгт Новосемейкино задержали недалеко от железнодорожной станции сотрудники вневедомственной охраны. Он уже имеет судимость за разбой.

Второго подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД, когда 58-летний мужчина ехал на автомобиле с приятелем. По данным полиции, он ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").