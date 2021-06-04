На Московском шоссе в Самаре ограничат движение для ремонта трубопровода

В Самаре ограничат движение на Московском шоссе из-за ремонта магистрального трубопровода, сообщает администрация города.

В пятницу, 4 июня, под проезжей частью Московского шоссе в районе пересечения с ул. Гастелло (возле дома № 77) в результате проведения гидравлических испытаний обнаружилось повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.

Для ремонта перекроют две полосы движения в направлении "из города" на участке от ул. Гастелло до ул. Советской Армии. Ограничительная мера начнет действовать с 3:00 5 июня и продлится, ориентировочно, до 6:00 7 июня.

Автобусы будут следовать по своим обычным маршрутам, вопрос о корректировке трасс следования троллейбусов находится в проработке. Окончательное решение будет принято к утру 5 июня.