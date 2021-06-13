Начало недели в Самарской области будет дождливым

В понедельник и вторник, 14-15 июня, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Такие прогнозы дали специалисты Приволжского УГМС.
В понедельник ночью, 14 июня, прогнозируется переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит от 13 до 18°C. Днем облачность сохранится, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается юго-восточный ветер от 6 до 11 м/с, воздух прогреется до 28-33 °C.
В ночь на вторник, 16 июня, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха составит от 15 до 20 °C. Днем прогнозируется облачная погода, местами кратковременные дожди. Скорость и направление ветра не изменятся, столбик термометр поднимется до 28-33 °C.
Последние комментарии
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.