Начало недели в Самарской области будет дождливым

В понедельник и вторник, 14-15 июня, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Такие прогнозы дали специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник ночью, 14 июня, прогнозируется переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит от 13 до 18°C. Днем облачность сохранится, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается юго-восточный ветер от 6 до 11 м/с, воздух прогреется до 28-33 °C.

В ночь на вторник, 16 июня, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха составит от 15 до 20 °C. Днем прогнозируется облачная погода, местами кратковременные дожди. Скорость и направление ветра не изменятся, столбик термометр поднимется до 28-33 °C.