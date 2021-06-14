В самарской колонии запустили производство порошка

В ИК-6 открыто производство стирального порошка, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области. Новое производство в исправительном учреждении организовано совместно с Новосибирским заводом бытовой химии.
Предприятие поставило необходимое оборудование, настроило его, обучило осужденных. На производстве стирального порошка задействовано свыше 30 человек.
По словам представителей завода, на участке используется только российское оборудование и отечественное сырье. Ожидаемый объем выпуска продукции должен составить 800 тонн в месяц. В дальнейшем планируется наладить производство жидких моющих средств.
Выпускаемые средства бытовой химии будут поставляться на продажу в большинство регионов России, а также использоваться для внутрисистемных нужд.
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