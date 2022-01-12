В Самаре эвакуировали людей из здания облсуда и Октябрьского райсуда

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В среду, 12 января, в пятом часу вечера, из-за сообщения о заминировании в Самарском областном суде на пл. Революции приостановили судебные процессы. Из здания всех эвакуировали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.