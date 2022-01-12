В Самаре эвакуировали людей из здания арбитражного суда

В среду, 12 января, из здания Арбитражного суда Самарской области на ул. Самарской, 203б эвакуировали людей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в суде.

Об эвакуации в редакцию сообщали и очевидцы. По их словам, проезжую часть ул. Самарской не перекрывали. Выведенные из здания люди стояли на тротуарах. Там же находились две машины "скорой помощи". Перекрыт был подход к зданию

Также очевидцы сообщили о перекрытии ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого, то есть в районе здания администрации Самары. Очевидцы сообщают, что видели на месте события автомобили Росгвардии, полиции и машины пожарных.

Официальных сообщений о происходящем от правоохранителей не поступало.