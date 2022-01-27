Директору ООО "Стройбизнесгрупп" утвердили обвинение в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинение директору ООО "Стройбизнесгрупп". Ему вменяют множество эпизодов мошенничества. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с 1 марта 2016 г. по 10 августа 2018 г. мужчина заключил с ООО "Куйбышевский ПЖРТ" 16 договоров подряда. По каждому из них он внес в документы ложную информацию, чем завысил стоимость работ. В результате ООО "Куйбышевский ПЖРТ" был нанесен ущерб более 8,8 млн рублей.

Во время следствия подозреваемый не признал вины и не возместил ущерб. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 307 тыс. рублей.

Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд.