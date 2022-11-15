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Преступления Происшествия

В Самаре экс-полицейского заподозрили в продаже военников уклонистам

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под подозрение попал экс-начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции Промышленного района Самары Дмитрий Юмаев. По предварительной информации, он уволился из органов летом 2022 г., а недавно стал подозреваемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве.

Ранее в Самаре расследовали уголовное дело в отношении менеджера ООО "Казань" Елены Красновой. По версии следствия, она могла выступать посредником во взяточничестве при покупке военных билетов. Уголовное дело Красновой сейчас рассматривает суд Ленинского района Самары. Женщину обвиняют в трех эпизодах.

"Уголовное дело рассматривает судья Ольга Гороховик, следующее заседание назначили на 16 ноября", — уточнили в суде.

Во время расследования дела Красновой появились данные, что помогать ей мог экс-полицейский. Мера пресечения Юмаеву не избиралась. По данным Волга Ньюс, на момент подготовки материала он еще не был допрошен. Предполагается, что один военник мог "стоить" 200 тыс. рублей.

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