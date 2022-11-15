В Самаре экс-полицейского заподозрили в продаже военников уклонистам

Под подозрение попал экс-начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции Промышленного района Самары Дмитрий Юмаев. По предварительной информации, он уволился из органов летом 2022 г., а недавно стал подозреваемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве.
Ранее в Самаре расследовали уголовное дело в отношении менеджера ООО "Казань" Елены Красновой. По версии следствия, она могла выступать посредником во взяточничестве при покупке военных билетов. Уголовное дело Красновой сейчас рассматривает суд Ленинского района Самары. Женщину обвиняют в трех эпизодах.
"Уголовное дело рассматривает судья Ольга Гороховик, следующее заседание назначили на 16 ноября", — уточнили в суде.
Во время расследования дела Красновой появились данные, что помогать ей мог экс-полицейский. Мера пресечения Юмаеву не избиралась. По данным Волга Ньюс, на момент подготовки материала он еще не был допрошен. Предполагается, что один военник мог "стоить" 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.