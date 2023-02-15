16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Новикомбанк запускает акцию с начислением двойных баллов по программе "Бонусы"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, в год своего 30-летия, проводит первую акцию для клиентов. Участникам программы "Бонусы" будут начислены дополнительные бонусные баллы за покупки в феврале и марте.

В период с 15 февраля по 31 марта 2023 года Новикомбанк начисляет повышенные бонусы для клиентов-держателей карт банка. Максимальный размер вознаграждения за покупки составит 30 000 бонусных баллов.

По условиям акции, в определенные дни банк будет удваивать бонусные баллы за покупки по карте: в период с 20 по 26 февраля — в честь Дня защитника отечества; с 3 по 10 марта повышенные начисления будут приурочены к Международному женскому дню.

Дополнительные бонусные баллы будут зачислены за первую покупку на сумму от 2000 рублей и более, совершенную в период проведения Акции (если ранее по карте не совершались операции на сумму более 2000 рублей). Эти бонусы не суммируются с дополнительными бонусными баллами в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2 тысяч рублей была совершена в праздничные периоды.

"В юбилейный для Новикомбанка год мы запланировали много интересных акций для наших клиентов. Первая акция приурочена к традиционным гендерным праздникам. Мы хотим создать хорошее настроение держателям наших карт за счет возможности получить дополнительные бонусы, которые можно в дальнейшем обменять на товары, подарочные сертификаты и даже на оплату путешествий", — отметил директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Программа "Бонусы" Новикомбанка позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные баллы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия на сайте программы лояльности, оплатив ими 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении Программы лояльности "Бонусы" клиенты получают приветственные бонусы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5