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Генконсульства Германии в четырех городах РФ прекратят прием заявлений на визы 31 мая

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Визовые отделы генеральных консульств Германии в четырех российских городах - Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкой дипломатической миссии, пишет gazeta.ru.

"Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что независимо от региона РФ, обработка всех заявлений о выдаче визы будет проводиться только в посольстве ФРГ в Москве.

Визовые центры Германии VisaMetric продолжат работу в четырех российских городах, однако сроки получения визы станут дольше из-за пересылки документов в Москву и обратно.

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