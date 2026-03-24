Тольяттинская компания "Ф-Дизайн" прокачала Niva Travel С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта В Самарской области стартовали инспекционные туры проекта "Открытая промышленность" В Самаре отменили капремонт трамваев из-за долгов ТТУ Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-33" успешно стартовал с Байконура

Тольяттинская компания "Ф-Дизайн" прокачала Niva Travel

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В марте компания "Ф-Дизайн" представила комплект оборудования для российского внедорожника Lada Niva Travel. Всего в автомобиль, получивший приставку к названию FDX (Ф-дизайн X-версия), было внедрено 20 изменений, которые коснулись трансмиссии, подвески, изменений экстерьера и интерьера.

Изменения в трансмиссии главным образом коснулись переднего и заднего редукторов, в которых установлены более тяговые главные пары и блокировки дифференциалов.

Кроме того, Lada Niva Travel FDX получила лифткомплект, состоящий из элементов изменяющих геометрию подвески и усиливающих нагруженные ее части. На нее ставятся литые диски и колеса размером 29 дюймов. При этом дизайн дисков и выбор резины согласовывается с клиентом.

Авто комплектуется защитой двигателя, защитой КПП и раздаточной коробки. Чтобы не утяжелять машину, они предусмотрены в алюминиевых вариантах, но могут быть выполнены в более бюджетной версии из стали. Также в бездорожных приключениях призваны помогать фаркоп с защитой бампера, силовые пороги, лебедка с кронштейном скрытой установки, шноркель и световая балка на крыше.

Для вещей предусмотрены грузовая площадка на крыше, органайзер в багажном отделении и органайзер в запасном колесе. Также версия FDX получила подлокотник с ящиком для мелочей и бокс с топором и лопатой, устанавливаемый на пятую дверь.

Если у вас есть четвероногий друг, то компания Ф-дизайн может предложить сетку-ограждение в багажник. При необходимости она удобно складывается и выполняет роль полки. 

Разработка, включающая 3D-моделирование и испытания, контроль качества, изготовление всех комплектующих, а также сборка автомобиля, происходят на предприятии "Ф-Дизайн" в Тольятти.

Часть узлов изготавливается российскими партнёрами компании. Из-за рубежа заказываются только светотехника и шины с дисками. 

Руководитель компании "Ф-Дизайн" Руслан Федик уточняет, что установку комплекта доработок для Lada Niva Travel FDX проводят специалисты тольяттинского предприятия в кратчайшие сроки. Сейчас, с учётом загрузки по остальным проектам (а "Ф-Дизайн" участвует, например, в создании тактических авто для СВО), компания способна производить до шести таких автомобилей в месяц. На данный момент несколько авто находятся в работе и на стадии отгрузки.

Руслан Федик оценивает Lada Niva Travel как наиболее подходящий и сбалансированный по цене, качеству и внедорожным характеристикам, автомобиль на российском рынке.

По его словам, с учетом роста популярности автомобильного туризма, Lada Niva Travel — это один из немногих вариантов, который рядовой россиянин, не лишенный тяги к прекрасному и умеющий считать деньги, может позволить себе в качестве авто для путешествий по бескрайним просторам России.

"Если сравнивать с ближайшей моделью, а это Нива Легенд, Тревел — более гармоничный автомобиль, более комфортный, с лучшей управляемостью, хотя внедорожные качества у обоих машин довольно высоки. Тревел, кроме поездок по бездорожью, вполне подходит для поездок между городами, на дачу и повседневного использования в городе", — резюмирует Руслан Федик.

Что касается стоимости, то она зависит от комплектации. Уже сейчас в Ф-дизайн отмечают различный интерес клиентов: кто-то отдаёт болше предпочтения дизайну, а кто-то функциональным доработкам.

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

