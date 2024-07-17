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Общество

Тольяттинская F-Design выпустила вторую версию тактического авто для СВО

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале 2024 года редакция "Волга Ньюс" писала о создании тольяттинским тюнинг-ателье F-Design тактического автомобиля "Арта", спроектированного на базе Lada Niva. Эта машина успешно выполняет задачи в зоне СВО и по сей день. А на тольяттинском производстве F-Design уже подготовили вторую версию "Арта", которая перед отправкой в зону боевых действий будет представлена на Международном форуме "Армия" в августе 2024 года.

Фото: Филипп Архиреев

Вторая версия создавалась под особые нужды заказчика. Именно этим и был обусловлен выбор в качестве базы уже пятидверной версии "Нивы". Напомним, первый автомобиль был создан на базе трехдверного автомобиля Lada Niva.

Чем отличается версия 2.0 от первой версии

Второй автомобиль создавался в качестве многоцелевого транспортного средства. Он более утилитарен. Основное отличие новой версии - удлиненная за счет грузового отсека база. В кабине машины сохранены два посадочных места.

В связи с возросшей массой специалистам пришлось максимально облегчить конструкцию кузова. Такой подход позволил использовать серийные пружины, что лучшим образом влияет на себестоимость автомобиля и доступность запчастей во время ремонта и обслуживания.

Непосредственно в подвеску, с учетом специфики применения автомобиля, добавили усиленные элементы.

Силовой агрегат получил характеристики, необходимые для жесткой эксплуатации. Существенно выросли крутящий момент двигателя и его объем.

За счет изменений шатунно-поршневой группы и коленвала объем мотора теперь вырос до двух литров. Другое передаточное число теперь и у главной пары.

Поработали в F-Design с расположением других узлов и агрегатов. Изменилось месторасположение электрических жгутов, блока предохранителей, что обеспечивает мгновенный доступ к ним в случае поломки.

Установка больших колес размерностью 31 дюйм повлекла за собой и увеличение колесных арок, что улучшает геометрическую проходимость.

В "Арте" версия 2.0 установлены иная оптика, силовые бамперы, устройства для буксировки. Салон максимально аскетичен, но сиденья имеют боковую поддержку.

Грузовой отсек оснащен полом из толстого и рифленого металла, что необходимо для установки систем РЭБ, транспортировки грузов, бойцов, вывоза раненых с поля боя. Откидной задний борт, закрепленный на тросах в тканевой оплетке, обеспечивает удобство загрузки и выдерживает нагрузку в несколько сотен килограммов.

По бортам "Арты" расположились устройства крепления малых средств радиоэлектронной борьбы, приборов освещения, сопутствующих грузов и маскировочных сетей.

Тольяттинская F-Design разработала тактический автомобиль для бойцов СВО Тольяттинская F-Design разработала тактический автомобиль для бойцов СВО
С середины 2023 г. на производстве тольяттинского тюнинг-ателье F-Design ведутся работы в рамках проекта "Арта". Под таким названием здесь делают тактический автомобиль для фронта, созданный на базе вазовской классической "Нивы".

В целом, если сравнивать две модели, то во второй версии часть технических решений заимствована из первой "Арты". Это касается изменений подвески, силового агрегата, использования откидного борта и рамочных дверей салона, которые претерпели малые изменения.

Сохранена силовая рама в кузове. Ее при желании можно использовать как отдельный конструктивный элемент для крепления вооружения.

Сохранение некоторой части функционала и решений от первой машины было принято по итогам реального применения автомобиля на фронте. Специалисты F-Design работали с бойцами и командирами частей, получая обратную связь, учитывая все пожелания и замечания.

Если оценивать автомобиль с точки зрения инжиниринга и технологического суверенитета, то локализация вплотную приблизилась к 100%. В случае поломки или планового сервисного обслуживания никаких проблем с запчастями не возникнет. Большее количество комплектующих - это серийные детали "Нивы", часть силовых элементов изготавливается на предприятии компании в Тольятти.

Будет ли третья версия "Арты"

На предприятии F-Design уже приступили к работам над третьей версией "Арты". Что это будет за автомобиль - пока держат в секрете. Но уже известно, что в третьем варианте будет учтено максимальное количество пожеланий фронтовиков. А начавшиеся работы - это подтверждение того, что такие автомобили необходимы для решения задач в рамках СВО.

На чьи деньги

Сейчас большая часть финансовых затрат проекта "Арта" ложится на плечи F-Design и частных инвесторов. По словам директора компании Руслана Федика, это сложный путь помощи российским бойцам. Проекту жизненно важно иметь поддержку региональных органов власти или федерального центра.

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