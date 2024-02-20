Тольяттинская F-Design разработала тактический автомобиль для бойцов СВО

С середины 2023 г. на производстве тольяттинского тюнинг-ателье F-Design ведутся работы в рамках проекта Арта. Под таким названием здесь делают тактический автомобиль для фронта, созданный на базе вазовской классической Нивы.
Одна машина уже прошла испытания в условиях СВО, продолжая выполнять боевые задачи, а сейчас специалисты ателье работают над созданием второго автомобиля.
Для постройки Арты у Нивы срезали верх задней части, создав кузов, где размещается турель, ПТУРы и стрелок. Вместо дверей установили ограждения из труб. Также увеличена колесная база, установлены шины с диаметром больше стандартного и изменен кастор, что влияет на управляемость.
Помимо серьезной модификации кузова силовой агрегат , трансмиссия и подвеска также были доработаны. Увеличение рабочего объема до 2.0 л позволило повысить мощность до 115 л.с,, главная передача получила другие передаточные числа, а подвеска была усилена и доработана под внедорожную эксплуатацию.
Ряд элементов конструкции в F-Design облегчили, а некоторые, напротив, усилили. Полностью модернизировали электрику. Во многом были упрощены архитектура питания, запуска двигателя и работы ряда систем. Все это было сделано для повышения ремонтопригодности и живучести.
В результате даже повреждения, связанные с наездом на взрывное устройство, вывели "боевую колесницу" из строя не надолго.
"Основное направление в работе над тактическими авто, это поиск решений, направленных на снижение затрат на изготовление автомобиля, на расширение функционала", — говорит Руслан Федик, директор компании F-Design.
Перед созданием первого автомобиля специалисты встречались с фронтовиками, выясняя потребности. На тот момент в зоне ведения боевых действий очень не хватало высокомобильной техники, на которой можно максимально близко подъехать к точке ведения огня, сохранив скрытность и возможность оперативного отхода с позиций.
Основным пожеланием по итогам работы Арты на линии соприкосновения стало то, что таких машин нужно больше. В компании сейчас видят свою миссию в создании автомобиля под серийное производство.
Во втором авто, который сейчас строят в ателье, будет много доработок, на основе отзывов о первой машине. При этом автомобиль создается под несколько иные задачи. У него будет полностью переработана грузовая часть. В ателье пока не распространяются о деталях.
Первая Арта целиком создавалась на деньги компании F-Design и на средства патриотов, заинтересованных в оказании помощи бойцам. Второй автомобиль делается на средства компании, которая специализируется на производстве систем радиоэлектронной борьбы. Это сотрудничество может получить продолжение.
"Весь проект тактических автомобилей Арта включает несколько этапов, - говорит Руслан Федик. - На первом этапе мы работаем над снижением себестоимости, сокращением времени на производство, что дает возможность выпускать больше таких автомобилей. Второй этап — создание собственной грузовой части. Другими словами, это будет кузов в нескольких модификациях под различные задачи. Мы уже сейчас видим, что в этом есть потребность. Третий — это своего рода ноу хау, о котором пока рано говорить".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.