Тольяттинская F-Design разработала тактический автомобиль для бойцов СВО

С середины 2023 г. на производстве тольяттинского тюнинг-ателье F-Design ведутся работы в рамках проекта Арта. Под таким названием здесь делают тактический автомобиль для фронта, созданный на базе вазовской классической Нивы.

Одна машина уже прошла испытания в условиях СВО, продолжая выполнять боевые задачи, а сейчас специалисты ателье работают над созданием второго автомобиля.

Для постройки Арты у Нивы срезали верх задней части, создав кузов, где размещается турель, ПТУРы и стрелок. Вместо дверей установили ограждения из труб. Также увеличена колесная база, установлены шины с диаметром больше стандартного и изменен кастор, что влияет на управляемость.

Помимо серьезной модификации кузова силовой агрегат , трансмиссия и подвеска также были доработаны. Увеличение рабочего объема до 2.0 л позволило повысить мощность до 115 л.с,, главная передача получила другие передаточные числа, а подвеска была усилена и доработана под внедорожную эксплуатацию.

Ряд элементов конструкции в F-Design облегчили, а некоторые, напротив, усилили. Полностью модернизировали электрику. Во многом были упрощены архитектура питания, запуска двигателя и работы ряда систем. Все это было сделано для повышения ремонтопригодности и живучести.

В результате даже повреждения, связанные с наездом на взрывное устройство, вывели "боевую колесницу" из строя не надолго.

"Основное направление в работе над тактическими авто, это поиск решений, направленных на снижение затрат на изготовление автомобиля, на расширение функционала", — говорит Руслан Федик, директор компании F-Design.

Перед созданием первого автомобиля специалисты встречались с фронтовиками, выясняя потребности. На тот момент в зоне ведения боевых действий очень не хватало высокомобильной техники, на которой можно максимально близко подъехать к точке ведения огня, сохранив скрытность и возможность оперативного отхода с позиций.

Основным пожеланием по итогам работы Арты на линии соприкосновения стало то, что таких машин нужно больше. В компании сейчас видят свою миссию в создании автомобиля под серийное производство.

Во втором авто, который сейчас строят в ателье, будет много доработок, на основе отзывов о первой машине. При этом автомобиль создается под несколько иные задачи. У него будет полностью переработана грузовая часть. В ателье пока не распространяются о деталях.

Первая Арта целиком создавалась на деньги компании F-Design и на средства патриотов, заинтересованных в оказании помощи бойцам. Второй автомобиль делается на средства компании, которая специализируется на производстве систем радиоэлектронной борьбы. Это сотрудничество может получить продолжение.

"Весь проект тактических автомобилей Арта включает несколько этапов, - говорит Руслан Федик. - На первом этапе мы работаем над снижением себестоимости, сокращением времени на производство, что дает возможность выпускать больше таких автомобилей. Второй этап — создание собственной грузовой части. Другими словами, это будет кузов в нескольких модификациях под различные задачи. Мы уже сейчас видим, что в этом есть потребность. Третий — это своего рода ноу хау, о котором пока рано говорить".