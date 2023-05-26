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ИТ Транспорт и связь

Карьеру в ИТ лучше начинать в крупной компании

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Структурная трансформация экономики, связанная с активным внедрением цифровых технологий в реальные бизнес-процессы, требует хорошо подготовленных специалистов. И компании обозначают потребности в кадрах профильным вузам, которые корректируют свои учебные программы с учетом запроса рынка. О том, какие возможности открываются для ИТ-специалистов в связи с необходимостью повышения обеспечения безопасности страны и импортозамещения, мы расспросили президента консорциума "Интегра-С", заслуженного изобретателя РФ Владимира Куделькина.

Фото: предоставлено ЗАО "Интегра-С"

— Мы занимаемся разработками современных интеллектуальных систем безопасности более 27 лет. На сегодня более 3000 объектов применяют наши разработки для обеспечения контроля и безопасности. Более 9 лет мы являемся участником Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" и резидентами технопарка "Жигулёвская долина". Наши специалисты, а на сегодня в нашем штате более 400 сотрудников, разработали уникальную систему — интеграционную платформу "Интегра 4D-Планета Земля", на базе которой стало возможным создание Единой системы безопасности объектов государства. Сейчас, как никогда, важно понимать, что это главная задача, которая стоит перед нашей страной.

Для дальнейшего развития этой системы, а также создания новых информационных продуктов нашей компании, как и всей отрасли, нужны высококвалифицированные специалисты. "Интегра-С" нуждается в молодых перспективных кадрах и готова предоставить возможности для их профессионального развития, обучения и карьерного роста. Уверен, что такой высокий старт молодых специалистов даст отличные результаты как им самим, потому что у них будет у кого поучиться, так и компании, которая вместе с новым пополнением продвинется вперед в создании информационных технологий и программного обеспечения. Но главное — безопасность страны будет укрепляться благодаря наращиванию конкурентоспособности в ИТ-индустрии и отстаиванию национальных интересов.

Гид потребителя

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Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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