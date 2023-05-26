Карьеру в ИТ лучше начинать в крупной компании

Структурная трансформация экономики, связанная с активным внедрением цифровых технологий в реальные бизнес-процессы, требует хорошо подготовленных специалистов. И компании обозначают потребности в кадрах профильным вузам, которые корректируют свои учебные программы с учетом запроса рынка. О том, какие возможности открываются для ИТ-специалистов в связи с необходимостью повышения обеспечения безопасности страны и импортозамещения, мы расспросили президента консорциума "Интегра-С", заслуженного изобретателя РФ Владимира Куделькина.

— Мы занимаемся разработками современных интеллектуальных систем безопасности более 27 лет. На сегодня более 3000 объектов применяют наши разработки для обеспечения контроля и безопасности. Более 9 лет мы являемся участником Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" и резидентами технопарка "Жигулёвская долина". Наши специалисты, а на сегодня в нашем штате более 400 сотрудников, разработали уникальную систему — интеграционную платформу "Интегра 4D-Планета Земля", на базе которой стало возможным создание Единой системы безопасности объектов государства. Сейчас, как никогда, важно понимать, что это главная задача, которая стоит перед нашей страной.

Для дальнейшего развития этой системы, а также создания новых информационных продуктов нашей компании, как и всей отрасли, нужны высококвалифицированные специалисты. "Интегра-С" нуждается в молодых перспективных кадрах и готова предоставить возможности для их профессионального развития, обучения и карьерного роста. Уверен, что такой высокий старт молодых специалистов даст отличные результаты как им самим, потому что у них будет у кого поучиться, так и компании, которая вместе с новым пополнением продвинется вперед в создании информационных технологий и программного обеспечения. Но главное — безопасность страны будет укрепляться благодаря наращиванию конкурентоспособности в ИТ-индустрии и отстаиванию национальных интересов.