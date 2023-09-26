ПСБ проведет в Самаре митап для ИТ-специалистов

13 октября в Самаре в Центре труда и отдыха "Станкозавод" пройдет митап "Тестирование и обеспечение качества" для ИТ-специалистов региона. Организатором мероприятия выступает банк ПСБ.
Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут о различных аспектах тестирования: от управления командой QA-инженеров до автотестов и возможностей работы с искусственным интеллектом. Приглашенный спикер из ИТ-компании поделится с участниками митапа практиками контроля качества продукта на основе методики МКС для повышения функциональности программного продукта и снижения затрат.
Участники встречи также смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами, обменяться опытом и получить рекомендации для решения непростых задач в сфере ИТ-технологий. Встреча будет полезна представителям ИТ-сферы, QA-инженерам, тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке — https://psb-meetup.ru/. Участие бесплатное.
Митап "Тестирование и обеспечение качества" пройдет 13 октября с 18.00 до 23.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1, Центр труда и отдыха "Станкозавод", конференц-зал "Бенке холл".
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.