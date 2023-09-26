ПСБ проведет в Самаре митап для ИТ-специалистов

13 октября в Самаре в Центре труда и отдыха "Станкозавод" пройдет митап "Тестирование и обеспечение качества" для ИТ-специалистов региона. Организатором мероприятия выступает банк ПСБ.

Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут о различных аспектах тестирования: от управления командой QA-инженеров до автотестов и возможностей работы с искусственным интеллектом. Приглашенный спикер из ИТ-компании поделится с участниками митапа практиками контроля качества продукта на основе методики МКС для повышения функциональности программного продукта и снижения затрат.

Участники встречи также смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами, обменяться опытом и получить рекомендации для решения непростых задач в сфере ИТ-технологий. Встреча будет полезна представителям ИТ-сферы, QA-инженерам, тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке — https://psb-meetup.ru/. Участие бесплатное.

Митап "Тестирование и обеспечение качества" пройдет 13 октября с 18.00 до 23.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1, Центр труда и отдыха "Станкозавод", конференц-зал "Бенке холл".