"Самарские термы" провели техническое открытие комплекса

В четверг, 26 октября, строители городских терм, представители СМИ и блогеры протестировали крупнейший в России оздоровительный термальный комплекс. Он расположился в здании бывшего аквапарка у ТЦ "Московский".

Театр начинается с вешалки, а термы - с раздевалки. В распоряжении гостей - просторные кабинки, фены и душевые.

На территории аквакомплекса разместились 27 различных видов парных: холодные сауны, травяная и каменная сауна, кедровая бочка и хаммамы, комната впечатлений, соляная градирня, татарская баня.

Гостей порадовали семь бассейнов, среди которых есть детский с горками, термальный, а также несколько видов джакузи.

Местом притяжения для представительниц прекрасного пола стал косметический отдел, где каждый желающий мог опробовать любую из девяти лечебных масок. Чтобы насладиться эффектом, не обязательно разбираться в косметологии: в инструкции к маске прописаны ее состав, эффект от применения и противопоказания к использованию.

После процедур здесь можно подкрепиться в одной из десяти точек питания, рассчитанных на гостей всех возрастов.

"Нам очень понравилось здесь: красиво, много места, шикарное расположение. Есть и холодные бани, и теплые, и хаммамы - на любой возраст, вкус и цвет. Здорово, что открыли комплекс на Московском шоссе, сюда удобно добираться", - говорит Юлия, гостья технического открытия комплекса.

А уже 28 октября центр здоровья и отдыха "Самарские термы" распахнет двери для желающих.

К весне планируется расширить аквакомплекс: под открытым небом будут располагаться бассейны и парные, зоны отдыха и ресторан.

Министр туризма Самарской области Артур Абрашитов отметил, что проект "Самарские термы" станет новой точкой притяжения региона, туристическим объектом, который будет востребован как жителями, так и гостями губернии.

"Мы всю жизнь работаем, но мало заботимся о себе и своем теле. А задача "Самарских терм" - чтобы люди не болели и жили дольше. Если посещать термальный комплекс два раза в неделю, то можно продлить себе жизнь еще на пять-шесть лет", - обратился к гостям Юрий Бычков, основатель федеральной сети "Городской курорт".