Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных

В четверг, 28 августа, в Центральном деловом районе Пекина, в торгово-развлекательном комплексе SOLANA, стартовал фестиваль-ярмарка "Сделано в России" с участием топовых китайских блогеров. Мероприятие, приуроченное к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси), организовано Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ). Фестиваль продлится до 30 августа.

РЭЦ активно вовлекает в фестиваль местных инфлюенсеров: популярные китайские блогеры ведут прямые эфиры с площадки, что позволяет миллионам зрителей познакомиться с российскими товарами и приобрести их в онлайн-магазинах "Сделано в России" на ведущих маркетплейсах, а также фирменных национальных офлайн-магазинах.

Главным событием ярмарки станет стрим блогера Шисань, обладающей 20-миллионной аудиторией, на платформе социальной коммерции Kuaishou. 30 августа на прямой трансляции с опцией онлайн-продаж, Шисань представит китайским покупателям кондитерскую, сувенирную, косметическую продукцию, морепродукты и многие другие товары российского производства.

Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки "Сделано в России" стала фигуристка Камила Валиева, серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов. Она провела автограф-сессию для поклонников и представила специальное ледовое шоу, собравшее сотни зрителей.

В ярмарке принимают участие российские производители продуктов питания, косметики, сувениров и изделий народных промыслов, всего — более 500 наименований товарных позиций от 40 компаний из 26 регионов России. На прилавках можно найти продукцию от завода художественных красок "Невская палитра", ювелирные изделия из янтаря из Калининградской области от компании "Амбертим", а также украшения из кости мамонта от компании "Хотьковская фабрика резных художественных изделий" и многое другое эксклюзивно из России. Традиционно, фестиваль сопровождается насыщенной деловой программой: на площадке ярмарки РЭЦ организует целевые b2b-переговоры между российскими производителями и ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами.

"В истории нашего фестиваля, который уже прошел по разным городам Китая, это мероприятие шестое по счету. Но именно сегодня оно впервые проходит в столице Китайской Народной Республики — и для нас это большая честь. В течение трех дней ярмарки мы представим более 500 наименований продукции под национальным брендом "Сделано в России". Это продукты питания, косметика, сувениры, изделия народных промыслов из самых разных регионов нашей страны. Обязательно пробуйте, приобретайте и открывайте для себя лучшие российские товары. Здесь, в Пекине, мы откроем первый столичный розничный магазин "Сделано в России", где качественные оригинальные российские товары будут доступны вам ежедневно и после завершения фестиваля. Вместе с китайскими партнерами мы развиваем торговую инфраструктуру, создаем национальные экспозиции и представительства, открываем постоянные офлайн- и онлайн-точки продаж. Все это способствует росту доверия к российским товарам, укрепляет культурные связи и расширяет наши общие возможности", — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль сопровождает насыщенная культурная программа: выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создают праздничную атмосферу и превращают мероприятие в заметное событие культурной жизни Пекина. Одним из самых заметных коллективов стал Московский театр песни "ЯР". Российская компания VK открыла на фестивале цифровую выставку "Digital Art Russia". Посетители через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи. В своих работах художники также исследуют связь спорта и креативной энергии, вдохновляются природой и культурой Мурманской области, а также размышляют о будущем и развитии технологий в городской среде.