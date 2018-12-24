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ДТП Происшествия

Под Кинелем легковушка столкнулась с эвакуатором

КИНЕЛЬ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 декабря, в 14:00 в Кинельском районе произошло ДТП с участием 23-летнего водителя ВАЗ-21099, который ехал по дороге Кинель - Богатое. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, между 10 и 11 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с автоэвакуатором Hyundai HD под управлением 37-летнего мужчины, перевозившего Hyundai Solaris.

В аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21099 24 и 28 лет. Их госпитализировали в реанимацию.

По факту ДТП ведется проверка.

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