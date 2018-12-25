На трассе у Елховки "Газель" столкнулась с большегрузом

Около Елховки 24 декабря "Газель" столкнулась с большегрузом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло около 16:30.
По словам свидетелей случившегося, водитель "Газели" получил открытые переломы ног.
Около Елховки 24 декабря "Газель" столкнулась с большегрузом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло около 16:30.
По словам свидетелей случившегося, водитель "Газели" получил открытые переломы ног.
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