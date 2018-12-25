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ДТП Происшествия

На трассе у Елховки "Газель" столкнулась с большегрузом

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около Елховки 24 декабря "Газель" столкнулась с большегрузом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: vk.com/life_samara

ДТП произошло около 16:30.

По словам свидетелей случившегося, водитель "Газели" получил открытые переломы ног.

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