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ДТП Происшествия

Водитель самарского автобуса сбил на переходе двух женщин

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 декабря, в 7:40, в Самаре 29-летний автобуса Hyundai County 96-го маршрута сбил на дублере Московского шоссе двух женщин 19 и 48 лет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в салоне автобуса было 22 человека. Водитель ехал со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Дальней.

Обеих пострадавших отвезли в больницу, но госпитализация им не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

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