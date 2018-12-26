Водитель самарского автобуса сбил на переходе двух женщин

Во вторник, 25 декабря, в 7:40, в Самаре 29-летний автобуса Hyundai County 96-го маршрута сбил на дублере Московского шоссе двух женщин 19 и 48 лет.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в салоне автобуса было 22 человека. Водитель ехал со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Дальней.
Обеих пострадавших отвезли в больницу, но госпитализация им не понадобилась.
По факту ДТП ведется проверка.