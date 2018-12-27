В Самаре 18-летняя автомобилистка врезалась в автобус и сбила пешехода

В среду, 26 декабря, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 18-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 она ехала на Volkswagen Polo трассе Самара — Бугуруслан в направлении ул. Чекистов. Напротив здания № 2а по ул. Механиков на снегу девушка не справилась с управлением и врезалась в стоявший на остановке "Промзона" автобус Hyundai County Kuzbass 126-го маршрута. После удара Volkswagen сбил 16-летнюю девушку на остановке.

Пострадавшую доставили на "скорой" в больницу, госпитализация ей не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.