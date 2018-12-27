Два человека погибли при столкновении внедорожника и легковушки в Чапаевске

В среду, 26 декабря, в 7:45 в Чапаевске участницей смертельного ДТП стала 41-летняя женщина, которая ехала на Mitsubishi Pajero Sport по дороге Самара - Волгоград в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области