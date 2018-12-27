Два человека погибли при столкновении внедорожника и легковушки в Чапаевске

В среду, 26 декабря, в 7:45 в Чапаевске участницей смертельного ДТП стала 41-летняя женщина, которая ехала на Mitsubishi Pajero Sport по дороге Самара - Волгоград в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полиции, автомобилистка неверно выбрала скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с Geely JL7152U1.
В аварии пострадали оба водителя и 44-летняя пассажирка Mitsubishi. Их госпитализировали. В больнице 57-лений водитель Geely и пассажирка внедорожника скончались. Женщина, управлявшая Mitsubishi, находится в тяжелом состоянии.
По факту происшествия ведется проверка.