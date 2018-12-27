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ДТП Происшествия

В больнице скончалась пассажирка одной из фур, столкнувшихся под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В реанимации скончалась пассажирка грузовика Man, участвовавшего в ДТП 26 декабря на трассе М-5 в Сызранском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 11:45 между 872 и 873 км трассы 40-летний водитель Man не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Машина ушла в занос на встречную полосу и столкнулась с фурой Scania.

Обоих водителей и пассажирку Man доставили на "скорой" в больницу.

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