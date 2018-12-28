В Тольятти в ДТП пострадали два ребенка

В четверг, 27 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилисток, которые перевозили детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 8:30 32-летняя водитель Citroen С4 в снегопад ехала по жилой зоне в направлении ул. Фрунзе. В районе дома № 51 по Московскому проспекту она столкнулась со встречной Lada Kalina под управлением 33-летней женщины.

От удара иномарку отбросило вбок, где она врезалась в стоявшую у правого края проезжей части Lada Granta.

В аварии пострадали дети. Четырехлетняя пассажирка автомобиля Lada Kalina и пятилетний пассажир Citroen. Госпитализация им не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.