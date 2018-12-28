16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинель-Черкасском районе в двойном ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека В Тольятти в ДТП пострадали два ребенка На трассе под Тольятти погибла автомобилистка и пострадал мужчина В больнице скончалась пассажирка одной из фур, столкнувшихся под Сызранью Под Самарой автомобилистка въехала в фуру, погиб ее пассажир

ДТП Происшествия

В Тольятти в ДТП пострадали два ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 315
Версия для печати

В четверг, 27 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилисток, которые перевозили детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 8:30 32-летняя водитель Citroen С4 в снегопад ехала по жилой зоне в направлении ул. Фрунзе. В районе дома № 51 по Московскому проспекту она столкнулась со встречной Lada Kalina под управлением 33-летней женщины.

От удара иномарку отбросило вбок, где она врезалась в стоявшую у правого края проезжей части Lada Granta.

В аварии пострадали дети. Четырехлетняя пассажирка автомобиля Lada Kalina и пятилетний пассажир Citroen. Госпитализация им не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6