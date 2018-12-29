Из-за ошибки встречной Priora на трассе Самара - Большая Черниговка погиб водитель

Смертельное ДТП произошло 28 декабря на 131 км дороги Самара - Большая Черниговка в Большечерниговском районе в 06:05, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

20-летний водитель Lada Priora в снегопад ехал со стороны Самары в направлении республики Казахстан, нарушил правила расположения транспорта и столкнулся на встречке с ВАЗ-2107, под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 63-летний водитель "семерки" скончался до приезда скорой помощи. Другой водитель доставлен в медицинское учреждение.