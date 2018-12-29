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ДТП Происшествия

Из-за ошибки встречной Priora на трассе Самара - Большая Черниговка погиб водитель

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Смертельное ДТП произошло 28 декабря на 131 км дороги Самара - Большая Черниговка в Большечерниговском районе в 06:05, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

20-летний водитель Lada Priora в снегопад ехал со стороны Самары в направлении республики Казахстан, нарушил правила расположения транспорта и столкнулся  на встречке с ВАЗ-2107, под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 63-летний водитель "семерки" скончался до приезда скорой помощи. Другой водитель доставлен в медицинское учреждение.

Гид потребителя

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