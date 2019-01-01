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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадали два фельдшера бригады "скорой помощи"

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием 18-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, ехавшим в 18:00 по пр. Кирова со стороны ул. Мирной в направлении ул. Стара-Загора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 261 по пр. Кирова на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении автомобилю "скорой помощи", ехавшему по пр. Карла Маркса с левым поворотом на пр. Кирова с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, и столкнулся с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получили 22 и 39-летняя пассажирки — фельдшеры медицинской бригады. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

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