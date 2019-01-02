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ДТП Происшествия

В Отрадном пострадали женщина и ребенок, попавшие в ДТП с водителем, лишенным прав

ОТРАДНЫЙ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 января, в Отрадном участником ДТП стал 35-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, лишенный прав, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в условиях снегопада при выезде с прилегающей территории в районе дома № 105 по ул. Советской на дорогу, он не пропустил двигавшийся там автомобиль Lada 217030, под управлением 28-летней женщины и столкнулся с ним. 

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Chery Tiggo: 35-летняя женщина и шестилетний мальчик, находившийся на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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