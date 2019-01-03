В Самаре водитель автомобиля с логотипом такси выехал на перекресток под "красный" и столкнулся с иномаркой

В среду, 2 декабря, в Промышленном районе Самары участником ДТП стал 37-летний водитель автомобиля Renault Logan с логотипом такси, ехавший в 11:00 по Московскому шоссе со стороны ул. Жигулевская, в направлении пр. Кирова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 252 по Московскому шоссе он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 43-летнего водителя, который ехал по ул. Ново-Вокзальная, со стороны ул. Фадеева, в направлении ул. Ново-Садовая.

При ДТП пострадал водитель автомобиля Volkswagen Polo. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.