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ДТП Происшествия

В Самаре водитель автомобиля с логотипом такси выехал на перекресток под "красный" и столкнулся с иномаркой

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 декабря, в Промышленном районе Самары участником ДТП стал 37-летний водитель автомобиля Renault Logan с логотипом такси, ехавший в 11:00 по Московскому шоссе со стороны ул. Жигулевская, в направлении пр. Кирова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 252 по Московскому шоссе он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 43-летнего водителя, который ехал по ул. Ново-Вокзальная, со стороны ул. Фадеева, в направлении ул. Ново-Садовая.

При ДТП пострадал водитель автомобиля Volkswagen Polo. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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