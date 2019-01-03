При столкновении двух иномарок на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре пострадали женщина и ребенок

В среду, 2 января, в Советском районе Самары в ДТП попал 52-летний водитель автомобиля Toyota Camry, ехавший в 16:40 по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. Советской Армии, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на ул. Карбышева, у дома № 51 по ул. Антонова-Овсеенко, он столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Jetta, под управлением 19-летнего водителя, ехавшего по ул. Антонова-Овсеенко, со стороны ул. Ивана Булкина, в направлении ул. Советской Армии.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota Camry: 36-летняя женщина и 13-летняя девочка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.