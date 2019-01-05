В Камышлинском районе две иномарки столкнулись с большегрузом, трое погибли

В субботу, 5 января, в 10:40 в Камышлинском районе Самарской области на 1164 км трассы М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли три человека.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель автомашины Skoda при обгоне большегруза MAN выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Toyota Prado, после чего произошло столкновение Toyota Prado с большегрузом MAN.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Skoda и водитель Toyota Prado. В лечебное учреждение госпитализированы двое несовершеннолетних детей — 13-летняя девочка и 12-летний мальчик 2006, а также 37-летняя женщина. Их жизни ничто не угрожает.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.