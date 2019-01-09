В ДТП в Новокуйбышевске пострадал водитель иномарки

Во вторник, 8 января, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 19:10 по ул. Садовой со стороны ул. Суворова, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на перекрестке неравнозначных дорог ул. Садовая — Самарское шоссе, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Nissan Teana, под управлением 27-летнего водителя, который ехал по Самарскому шоссе со стороны ул. Ульяновской с левым поворотом на ул. Садовой.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan Teana. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.