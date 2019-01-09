16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП в Новокуйбышевске пострадал водитель иномарки В Тольятти при столкновении автобуса и иномарки пострадали два человека В историческом центре Самары автоледи на иномарке сбила на переходе женщину Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тольятти Трактор и грузовик столкнулись в Ставропольском районе

ДТП Происшествия

В ДТП в Новокуйбышевске пострадал водитель иномарки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати

Во вторник, 8 января, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, ехавший в 19:10 по ул. Садовой со стороны ул. Суворова, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на перекрестке неравнозначных дорог ул. Садовая — Самарское шоссе, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Nissan Teana, под управлением 27-летнего водителя, который ехал по Самарскому шоссе со стороны ул. Ульяновской с левым поворотом на ул. Садовой.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan Teana. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3