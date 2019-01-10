В Алексеевском районе в ДТП пострадал нетрезвый водитель легковушки

В среду, 9 января, в Алексеевском районе в ДТП попал 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:10 он ехал по трассе "Алексеевка - Шариповка" со стороны с. Новотроевка в направлении с. Алексеевка. В пути, между 2 и 3 км автодороги, он не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет, где его машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель легковушки пострадал и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.