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ДТП Происшествия

В Кинеле пострадали две пассажирки легковушки, врезавшейся в заградительное устройство ж/д переезда

КИНЕЛЬ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, в Кинеле произошло ДТП с участием 53-летнего водителя автомобиля Hyundai Creta, ехавшим в 7:30 по ул. Советской в направлении ул. Крымской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 7 по ул. Советской он нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, куда он выехал на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся там с автоматическим заградительным устройством переезда.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля в возрасте 55 и 35 лет. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда, после оказания помощи отпустили по домам.

По факту ДТП проводится проверка.

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