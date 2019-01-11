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ДТП Происшествия

Три машины столкнулись на пр. Масленникова, пострадала женщина

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, в 16:32, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летней автомобилистки, которая ехала на Suzuki Jimny по Автобусному проезду со стороны ул. Луначарского. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево — на пр. Масленникова, женщина столкнулась с Lada под управлением 55-летнего мужчины, который ехал по главной дороге. От удара отечественную легковушку отбросило на встречный Renault, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В аварии пострадала 64-летняя пассажирка Renault. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.

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