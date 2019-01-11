Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и Porsche Cayenne

В пятницу, 11 января, в Тольятти произошло ДТП с участием 45-летнего водителя автобуса Peugeot Boxer 313-го маршрута. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 14:25, поворачивая налево на перекрестке с ул. Дзержинского на пр. Степана Разина, он не уступил дорогу Porsche Cayenne под управлением 24-летней девушки.

В полиции уточняют, что в связи с аварией за медицинской помощью обратились пять человек.

По факту случившегося ведется проверка.