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ДТП Происшествия

В ДТП в Самаре пострадала автоледи, выехавшая на перекресток на запрещающий сигнал светофора

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, в Советском районе Самары в ДТП попала 28-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Renault Kaptur, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 13:30 она поворачивала на запрещающий сигнал светофора налево с ул. Запорожской на ул. Антонова-Овсеенко и у дома № 87 столкнулась с автомобилем ВАЗ-21063 под управлением 23-летнего водителя, который ехал на разрешающий сигнал светофора по ул. Антонова-Овсеенко.

В результате ДТП женщина-водитель пострадала. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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