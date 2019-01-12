В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса маршрутного автобуса

В пятницу, 11 января, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя автобуса Ford Transit 261-го маршрута, который в 15:00 ехал с 10 пассажирами по ул. Ново-Садовой со стороны пр. Масленникова, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, в пути напротив дома № 106 ул. Ново-Садовой он сбил 63-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получил травму. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.