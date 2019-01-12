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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса маршрутного автобуса

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя автобуса Ford Transit 261-го маршрута, который в 15:00 ехал с 10 пассажирами по ул. Ново-Садовой со стороны пр. Масленникова, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в пути напротив дома № 106 ул. Ново-Садовой он сбил 63-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получил травму. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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