В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса маршрутного автобуса

В пятницу, 11 января, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя автобуса Ford Transit 261-го маршрута, который в 15:00 ехал с 10 пассажирами по ул. Ново-Садовой со стороны пр. Масленникова, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области