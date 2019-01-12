В Тольятти при столкновении с пассажирским автобусом пострадал водитель легковушки

В пятницу, 11 января, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093, который в 5:35 ехал по ул. 50 лет Октября со стороны Автозаводского шоссе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, выезжая на перекресток с ул. Ленина, он не предоставил преимущество ехавшему по ней автобусу МАЗ 103075 маршрута № 12, перевозившему 20 пассажиров, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.