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ДТП Происшествия

В результате ДТП на ул. Промышленности госпитализированы три человека

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 января, в 14:30 34-летний водитель Chevrolet Niva на нерегулируемом перекрестке ул. Промышленности — ул. Херсонская в Самаре нарушил правило проезда перекрестка и тем самым создал помеху движущемуся со встречного направления автомобилю Toyota RAV4.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате водитель кроссовера совершил столкновение с автомобилем Ваз-217030, который двигался по ул. Промышленности со стороны ул. Авроры. ДТП произошло в период снегопада.

В аварии пострадали водитель Ваз-217030 и его пассажиры — находившийся на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства шестилетний мальчик и находившаяся на переднем пассажирском сиденье женщина. Все они госпитализированы в медучреждение.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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