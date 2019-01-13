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ДТП Происшествия

В Клявлинском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

КЛЯВЛИНО. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 января, на 1175 км автодороги "М-5 Урал" в Клявлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как следует из собранных автоинспекторами предварительных данных, водитель Toyota не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки, личности которых в настоящее время устанавливаются, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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