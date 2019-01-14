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ДТП Происшествия

В Самаре столкнулись четыре машины, пострадали два человека

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 января, в 17:30, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 41-летней женщины, которая ехала во время снегопада на Ford по Южному шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 6а по Южному шоссе автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster под управлением 64-летнего мужчины и Lada Kalina, за рулем которой находился 26-летний водитель. Затем Renault Duster врезался в попутный Volkswagen Polo под управлением 30-летнего водителя.

Пострадали водитель и пассажир Renault.

По факту ДТП ведется проверка.

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