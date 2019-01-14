В Самаре столкнулись четыре машины, пострадали два человека

В воскресенье, 13 января, в 17:30, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 41-летней женщины, которая ехала во время снегопада на Ford по Южному шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области