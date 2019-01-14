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ДТП Происшествия

Под Самарой легковушка врезалась в автогрейдер, чистивший снег

КРАСНЫЙ ЯР. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 января, в 20:30, в Красноярском районе во время снегопада произошло ДТП с участием 35-летнего водителя Kia Shuma. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 1022 и 1023 км трассы М-5 автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с ехавшим впереди по левой полосе автогрейдером ДЗ-122Б-7. 55-летний машинист грейдера ехал с включенным желтым проблесковым маячком, убирая с дороги снег. После столкновения легковушка наехала по инерции на металлическое ограждение проезжей части.

В аварии пострадал водитель Kia. Его госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.

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