Под Самарой легковушка врезалась в автогрейдер, чистивший снег

В субботу, 12 января, в 20:30, в Красноярском районе во время снегопада произошло ДТП с участием 35-летнего водителя Kia Shuma. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 1022 и 1023 км трассы М-5 автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с ехавшим впереди по левой полосе автогрейдером ДЗ-122Б-7. 55-летний машинист грейдера ехал с включенным желтым проблесковым маячком, убирая с дороги снег. После столкновения легковушка наехала по инерции на металлическое ограждение проезжей части.
В аварии пострадал водитель Kia. Его госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка.