Под Самарой легковушка врезалась в автогрейдер, чистивший снег

В субботу, 12 января, в 20:30, в Красноярском районе во время снегопада произошло ДТП с участием 35-летнего водителя Kia Shuma. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области