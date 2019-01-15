В Красноярском районе пострадала водитель снегохода, врезавшаяся в дерево

В воскресенье, 13 января, в 14:30 в районе с. Новый Буян 50-летняя женщина, не имея документов на право управления, двигалась на снегоходе Bambardy по полю в 3,5 км от дома № 39 по ул. Лесной в направлении с. Николаевка.

В пути она не справилась с управлением и врезалась в дерево. От удара снегоход получил серьезные механические повреждения, а пилот была доставлена с различными травмами на попутном транспорте в больницу. Врачи госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение.

Как выяснили стражи порядка, снегоход был без регистрационных знаков. Полис ОСАГО на него тоже отсутствует. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.