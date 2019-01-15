16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пенсионер на BMW сбил старушку на переходе В Красноярском районе пострадала водитель снегохода, врезавшаяся в дерево В Красноярском районе легковушка врезалась в автогрейдер, чистивший снег В Клявлинском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека В результате ДТП на ул. Промышленности госпитализированы три человека

ДТП Происшествия

В Красноярском районе пострадала водитель снегохода, врезавшаяся в дерево

КРАСНЫЙ ЯР. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати

В воскресенье, 13 января, в 14:30 в районе с. Новый Буян 50-летняя женщина, не имея документов на право управления, двигалась на снегоходе Bambardy по полю в 3,5 км от дома № 39 по ул. Лесной в направлении с. Николаевка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пути она не справилась с управлением и врезалась в дерево. От удара снегоход получил серьезные механические повреждения, а пилот была доставлена с различными травмами на попутном транспорте в больницу. Врачи госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение.

Как выяснили стражи порядка, снегоход был без регистрационных знаков. Полис ОСАГО на него тоже отсутствует. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3