Один человек погиб и двое пострадали при лобовом столкновении иномарки и "Оки"

В среду, 16 января, в 10:20, в Самарской области участником ДТП стал водитель Hyundai, ехавший по трассе М-5 в направлении Уфы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, на 1088 км трассы он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Окой".

В результате скончалась пассажирка "Оки". Водитель отечественной легковушки и пассажир Hyundai госпитализированы.

На месте происшествия полицейские обозначили и оградили место аварии, нашли очевидцев произошедшего и позаботились сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к аварии. Также полицейские зафиксировали причины и условия, способствовавшие совершению аварии, организовали движение транспорта в объезд места ДТП и проведения аварийно-спасательных работ. По факту случившегося ведется проверка.