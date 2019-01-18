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ДТП Происшествия

Водитель грузовика врезался в "скорую", пострадали четверо

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 3:30 20-летний водитель грузовика Dongfeng ехал по ул. Гагарина в направлении Запорожской и врезался в стоявшую на светофоре "Газель" "скорой помощи" под управлением 54-летнего мужчины.

В аварии пострадали четыре человека находившиеся в "скорой": 33-летняя женщина, семилетний мальчик, 22-летний и 23-летний фельдшеры.

По факту случившегося ведется проверка.

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