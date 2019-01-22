В Тольятти ведется розыск водителя, по вине которого пострадал ребенок

В Тольятти разыскивают водителя, который врезался в автобус и скрылся с места ДТП.

Полицейскими установлено, что 18 января в 8:15 водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигаясь по кольцевой развязке в районе дома № 104 по ул. Автостроителей, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом "МАЗ-103465" под управлением 54-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

После чего виновник с места ДТП скрылся. В результате аварии 13-летний мальчик — пассажир автобуса, который в момент аварии стоял в середине салона и держался за поручень, самостоятельно обратился в лечебное учреждение. После обследования ему было назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в аварии, и возможных очевидцев.